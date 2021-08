23/08/2021 14:37:00

Ha compiuto cento anni, a Marsala, il prof. Vito Sallustio. Il compleanno è stato festeggiato lo scorso 20 Agosto. Causa Covid, ovviamente, le persone ammesse sono state solamente i due nipoti, che tengono a ringraziare la Rsa dove è alloggiato lo zio e tutto il personale.

Scapolo, Vito Sallustio è noto a Marsala per essere stato, per anni, docente in una scuola elementare. Nella sua lunga vita ha studiato il tedesco, ed è noto anche per essersi cresimato a "soli" 91 anni, nel 2012.