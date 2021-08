Pellegrino il più ricco, Gucciardi il più "povero". I redditi dei deputati regionali trapanesi

27/08/2021 06:00:00

E’ il più giovane, ma anche il più ricco. Luigi Genovese è il deputato regionale siciliano con il reddito più alto. Figlio di Francantonio, per anni ras del Pd siciliano, Luigi, 25 anni, nel centrodestra, anche lui campione di preferenze è il deputato regionale più giovane e più ricco con i suoi 315.101 euro di reddito. Secondo nella classifica dei deputati paperoni all’Ars Giorgio Assenza, deputato e avvocato ragusano di DiventeraÌ€ Bellissima, con 199.528 euro.

Sul gradino più basso del podio, al terzo posto, c’è un marsalese: è l’avvocato Stefano Pellegrino, Forza Italia, presidente della commissione Affari istituzionali all’Ars, che ha un reddito di 169.561 euro.

E’ di conseguenza il politico della provincia di Trapani più ricco all’Ars Pellegrino. Scorrendo il sito dell’Ars, alla voce della situazione patrimoniale è possibile spulciare i redditi e le proprietà dei deputati regionali, come dettato dalla legge sulla trasparenza.

Pellegrino, ad esempio, rispetto alla prima dichiarazione patrimoniale presentata non ci sono stati cambiamenti: è proprietario per intero di un fabbricato e al 22.22% di un terreno a Marsala. Niente auto nè partecipazioni societarie.

Deputato regionale ma anche assessore del governo Musumeci, Mimmo Turano è il secondo più ricco della provincia di Trapani. Ha dichiarato 100.145 euro di reddito complessivo. Ha sostituito una Ford con una Renault, è diventato proprietario di un fabbricato rurale a Castellammare del Golfo e comproprietario di un immobile a Palermo, emerge nella sua ultima dichiarazione patrimoniale. Ha inoltre una barca, una Fiat 500 del 68. E’ comproprietario di due fabbricati a Palermo e proprietario di un terreno a Castellammare del Golfo. Negli anni passati gli immobili di Alcamo sono stati donati con usufrutto, mentre figurano due comproprietà di fabbricati a Palermo.

Eleonora Lo Curto. Per la deputata Udc di Marsala l’ultima dichiarazione dei redditi è di 86.475 euro. Anche per lei nessuna variazione nel corso degli anni rispetto alla prima dichiarazione patrimoniale presentata all’Ars: tra le sue proprietà dichiarate solo un’Audi A6 del 2008.

La deputata alcamese Valentina Palmeri è stata rieletta con i 5 Stelle nel 2017, poi passata ad Attiva Sicilia e adesso al Gruppo Misto, ma fa parte dei Verdi. Il suo reddito dichiarato è di 77.417 euro. E’ proprietaria di una abitazione, la sua casa, ad Alcamo. Ha acquistato una Hyundai Tucson. Tra le partecipazioni societarie possiede il 30% della Compast Srl e il 30% della Compast Immobiliare Srl, entrambe con sede ad Alcamo.

Altro ex 5 Stelle è Sergio Tancredi, ora in Attiva Sicilia. Il suo ultimo reddito dichiarato è di 74.413 euro. Nulla di nuovo nella sua ultima dichiarazione patrimoniale. Possiede sempre un’abitazione, un magazzino e un terreno ed è comproprietario della casa paterna a Mazara del Vallo. Nessun’auto, nessuna partecipazione societaria.



Il deputato regionale del Pd Baldo Gucciardi ha dichiarato un reddito di 74.368 euro. E’ proprietario e comproprietario di diversi terreni e fabbricati tra Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Trapani e Palermo. Possiede una VW Polo e una Nissan Qashqai.

Il presidente della Regione, Nello Musumeci ha dichiarato un reddito di 132460 euro. E’ proprietario e comproprietario di diversi terreni e fabbricati: a Catania, Militello, Scordia, Ramacca, Nicolosi, Ragalna. Possiede una Mercedes e una Fiat Punto.



Gianfranco Miccichè, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, ha, infine, dichiarato redditi per 110.216 euro. E’ proprietario di una casa a Palermo, e poi una ventina di immobili, tra case e terreni, a Cefalù