Covid, muore Kampah, l'artista del murales su Battiato a Petrosino

27/08/2021 13:14:00

E' morto per Covid 19 all'età di 59 anni Flavio "Kampah" Campagna, regista, pittore, designer, illustratore, fotografo e stencil artist di fama internazionale.

L'arte di Kampah è arrivata negli anni scorsi anche in provincia di Trapani. Ha realizzato, infatti, il murales "Povera Patria" su Battiato a Petrosino. La realizzazione è avvenuta nell'ambito del progetto Art's Oasis, indetto dal Comune di Petrosino e che aveva coinvolto 8 street artist di fama internazionale.

Kampah, è morto all'ospedale di Parma, dove era ricoverato per Covid.

"Kampah è un concetto, un ideale e come tale non muore ma vive nelle persone che, come noi, l'hanno conosciuto. Vive dentro di noi, con noi, non ci abbandona. Ci ricorda che l'impossiblile è possible, che la vita vale solo se vissuta fino in fondo come ha fatto lui", scrive il fratello su facebook.

Cordoglio è stato espresso dall'amministrazione comunale di Petrosino.