Verso le elezioni ad Alcamo. Quattro candidati certi, dubbi Udc. Le ultime manovre

28/08/2021 06:00:00

Si rafforza il Movimento VIA in provincia di Trapani con la formazione dei coordinamenti presso le isole di Favignana e di Pantelleria, previsti nuovi ingressi anche ad Erice e in altre realtà.

Fanno parte del coordinamento di Pantelleria Giuseppe Belvisi, Giovanni Valenza, Giusy Rizzo, Salvatore D’Aietti e Antonino Genna, quest’ultimo è stato anche nominato commissario comunale per il Movimento Nuova Autonomia, il Movimento VIA è infatti federato ad MNA che fa riferimento all’onorevole Roberto Di Mauro.

A Favignana il commissario dell’MNA è Ignazio Galuppo, consigliere comunale e più volte presidente del consiglio delle Egadi.



Il Movimento è in questo momento ad Alcamo alle prese con le elezioni amministrative del 10 ottobre, le liste sono quasi allestite, al momento sono nove e il ticket che sosterranno è quello del candidato sindaco Massimo Cassarà e della sua vice Tiziana Pugliesi, a sostegno di questa candidatura diverse liste civiche, una parte di Forza Italia, Cantiere Popolare, Lega.



Lunedì pomeriggio la colazione di centrodestra presenterà alla città i candidati e il proprio programma di governo. Al momento i candidati certi sono Cassarà, Giusy Bosco per il Pd e tutto il centrosinistra, Domenico Surdi, sindaco uscente, che è sostenuto dal Movimento Cinque Stelle e dalla lista civica Abc.

Fratelli d’Italia presenta il suo candidato sindaco, Alessandro Fundarò, e ha deciso di andare senza altra coalizione, anche se i beni informati fanno sapere che convergeranno con l’MNA e la Lega.



Al momento a sostenere questa candidatura è Alcamo Cresce: “Siamo un gruppo di imprenditori e liberi professionisti che si vogliono mettere in gioco per dare un contributo con delle proposte programmatiche per le amministrative che si terranno ad Alcamo il 10 ottobre 2021”.

L’altra parte del centrodestra che è formato dall’UDC, da Toni Scilla e da Giacomo Scala con CentrAli per la Sicilia allo stato dei fatti ha sulla carta il candidato sindaco Leonardo Salato ma nei fatti c’è un pressing su Giacomo Scala, che non ha ancora sciolto la riserva, e da Palermo fanno sapere che c’è pure il pressing su Saverio Romano per fare convergere Cantiere Popolare sulla sua candidatura, cosa che pare non avverrà.

Ad avere avviato la campagna elettorale già da tempo è proprio Surdi che ha iniziato ad elencare le cose che in questi cinque anni sono state fatte, un lungo elenco di post sulla sua pagina Facebook: “Adesso è tempo di mettere a frutto l'esperienza e la competenza maturate per puntare sempre più in alto”.