Emergenza Covid. Chiami l'Asp di Trapani e ti risponde... una pizzeria

02/09/2021 17:00:00

Chiami l'Asp, e ti risponde una pizzeria. Se l'emergenza Covid viene gestita come la pagina dei contatti per l'Asp di Trapani le cose non vanno bene.

Succede che chiamando ad uno dei numeri dedicati all'emergenza Covid dall'Asp di Trapani risponde... una pizzeria. Il problema riguarda, in particolare, il presidio di igiene e sanità pubblica di Castelvetrano.

E' l'incredibile pasticcio che racconta in un suo post il giornalista e scrittore trapanese Giacomo Pilati.

Se non ci fosse da piangere, e c’è solo da piangere purtroppo, verrebbe voglia di ridere a crepapelle. Ho cercato fra i numeri utili Covid 19 dell’Asp Trapani. Per una informazione ho composto il numero del Presidio di igiene e sanità pubblica di Castelvetrano e sul display del mio cellulare è comparsa la scritta Pizzeria Zodiaco. Non volevo crederci. Ho atteso la risposta e dall’altra parte è arrivata la incredibile conferma:<buonasera, pizzeria Zodiaco>>. La gentile interlocutrice mi ha detto che in ogni modo hanno chiesto all'Asp di Trapani di correggere questo numero, ma senza alcun esito. E intanto ogni giorno sono costretti a fare i conti con telefonate , anche urgenti, di richieste di informazioni su tamponi e covid.​ Andrà tutto bene.Viva la sanità siciliana.