Passaggio di consegne al Comando della Guardia Costiera di Marsala

04/09/2021 12:00:00

Alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani -Capitano di Vascello Paolo Marzio- si è concluso il passaggio di consegne al Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala tra il Capitano di Corvetta Carla Picardi e il Tenente di Vascello Francesca Reccia, iniziato lo scorso lunedì.

La cerimonia ufficiale, tradizionalmente aperta a tutta la cittadinanza e con la partecipazione delle autorità militari, civili e religiose, non ha potuto aver luogo a causa delle restrizioni dovute al Covid19.



Il Comandante Picardi, nel discorso di saluto tenuto stamattina, ha voluto ringraziare il personale in servizio presso l’Ufficio Circondariale Marittimo per lo sforzo profuso durante il suo periodo di Comando, estendendo a tutto l’equipaggio le attestazioni di stima e di riconoscenza ricevute, in questi giorni di passaggio di consegne, dalle autorità locali e dagli operatori che hanno sottolineato l’importante ruolo svolto per il territorio dalla Guardia Costiera di Marsala, che ha permesso alle attività marittime e portuali di poter continuare a operare in sicurezza e nella legalità nonostante le numerose difficoltà del periodo.



Il Tenente di Vascello Reccia, nel ringraziare il Comandante Picardi per la disponibilità e per il lavoro svolto, ha manifestato l’intenzione di proseguire sulla rotta tracciata dal predecessore, anticipando di voler improntare il suo operato sul dialogo e sul confronto, ponendo in essere ogni significativo sforzo a favore della collettività.