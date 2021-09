Movida e Covid-19, chiuso un altro locale a Marsala

04/09/2021 12:37:00

Movida e Covid-19 vanno, purtroppo, a braccetto a Marsala. Ieri la chiusura del locale "Cattive Abitudini" all'interno dell'Antico Mercato, a causa della positività dei gestori ( ne abbiamo parlato qui), dallo scorso 31 agosto, invece, il gestore de "La Cricca" di Vicolo Neve, ha comunicato la sua positività e quella di un membro dello staff ( gli altri sono tutti negativi). Da qui la decisione di chiudere l'attività a data da destinarsi. Qui il post sui facebook:

"Ieri dopo aver effettuato un tampone rapido sono risultato positivo al Covid. Ho fatto comunicazione, ovviamente, della mia positività a chi di dovere. A seguito di ciò tutti i membri dello staff hanno effettuato un tampone risultando per fortuna tutti negativi, ad esclusione di un membro dello staff, anche lui positivo in autoquarantena a casa. In questi giorni verrà effettuata la sanificazione di tutto il locale attraverso una ditta specializzata . Ho cercato sempre di rispettare tutte le indicazioni per evitare questa situazione ma purtroppo questo virus è un po' infame per così dire. Mi sembra onesto e giusto informarvi tutti. Al momento la cricca rimarrà chiusa fino a data da destinarsi ! Vi aggiornerò il prima possibile!