Giornata di vaccini in piazza a Paceco

05/09/2021 22:10:00

È stata organizzata per domenica 12 settembre, nella piazza principale di Paceco, un’intera mattina dedicata alle vaccinazioni anti-Covid-19, per tutta la popolazione dai 12 anni in su, senza prenotazione.

L’iniziativa, proposta dal Sindaco Giuseppe Scarcella ed autorizzata oggi dall’Azienda sanitaria provinciale, sarà attuata dalle 9 alle 14 del prossimo 12 settembre, nella piazza Vittorio Emanuele attrezzata con i gazebo necessari, un punto medico avanzato ed un ambulanza col personale addetto.

L’organizzazione è curata dall’Amministrazione comunale, mentre la dottoressa Giuseppina Candela è stata individuata dall’Asp per coordinare la parte sanitaria; inoltre, l’aspetto logistico sarà gestito da Tony Alestra del Centro Soccorso Emergency, in collaborazione con l’associazione di pubblica assistenza Paceco Soccorso.

“Occorre procedere ad una campagna di sensibilizzazione per favorire ulteriormente la vaccinazione della popolazione tutta – ha scritto il Sindaco di Paceco nella richiesta inviata all’Asp di Trapani, dopo avere acquisito per le vie brevi la disponibilità del dottore Gaspare Canzoneri – e si appalesa l’opportunità di dedicare una giornata per la vaccinazione di tutti coloro i quali si recheranno presso la Piazza Vittorio Emanuele di Paceco, domenica 12 Settembre 2021”.