Cronoscalata Monte Erice, boom di iscrizioni

07/09/2021 16:56:00

Quando mancano sei giorni alla chiusura delle iscrizioni, sono già oltre 200 i piloti che parteciperanno alla 63esima edizione della cronoscalata Monte Erice e sesta Salita Monte Erice Storica. Tra le iniziative adottate dall’ Aci Trapani ha trovato favorevole accoglienza tra gli addetti ai lavori lo sconto che verrà praticato sulla quota di iscrizione per gli equipaggi “rosa”, così come la convenzione stipulata con la compagnia di navigazione Grimaldi Lines che abbatterà del 30% il costo dei biglietti per tutti coloro che usufruiranno delle tratte: Cagliari - Palermo, Livorno - Palermo e Salerno - Palermo e viceversa, in occasione della gara.

Ma la 63esima Monte Erice non è solo motori ma anche un momento di partecipata solidarietà. Infatti il Rotary Club Trapani- Erice presieduto da Domenico Strazzera, nell’ambito della promozione del Progetto Internazionale della Rotary Foundation, “End Polio Now”, che ha l’obiettivo di eradicazione della poliomielite nel mondo, anche quest’anno ha rinnovato la partnership con l’Automobile Club di Trapani dando vita al progetto che ha come slogan: “Basta poco per raggiungere il traguardo!”. Questo consisterà in una serie di attività di sensibilizzazione legate al tema internazionale “End Polio Now”, attraverso l’esposizione di un banner alla postazione di partenza, un adesivo riportante lo slogan e i loghi di Aci Trapani, 63^ Monte Erice, Rotary Trapani-Erice e “End Polio Now”.

Il progetto coinvolgerà ciascun pilota iscritto alla gara tramite la donazione di un euro come partecipazione alla raccolta fondi. Frattanto, per consentire ai tanti appassionati che non potranno farlo di persona per le disposizioni anti covid 19 ( la gara infatti è chiusa al pubblico) le immagini della gara ed i commenti andranno in diretta streaming su AcisportTv, canale 228 di Sky. Le iscrizioni alla gara si chiuderanno alle 23 del 13 settembre e vengono effettuate in via telematica sul sito Acisport scaricando la app Sportity ( password : Erice2021).