Sicilia, il cane Ikay fiuta droga in aeroporto. Denunciati quattro passeggeri

07/09/2021 09:27:00

Grazie al fiuto del pastore tedesco "Ikay" della Guardia di Finanza, i militari hanno bloccato quattro passeggeri all'aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo, che avevano marijuana e cocaina nei loro bagagli.



Le Fiamme Gialle nel bagaglio a mano di 3 passeggeri - di nazionalità italiana, tedesca e francese provenienti rispettivamente da

Barcellona, Basilea e Lione - hanno trovato circa 10 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrato e i tre segnalati alla

Prefettura per uso personale. Il quarto passeggero – cittadino spagnolo di anni 26 proveniente da Madrid – aveva 5 grammi di cocaina nel bagaglio personale e per questo denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per detenzione di sostanze stupefacenti.

Le attività di servizio appena descritte si inquadrano nell’ambito della costante azione di controllo assicurata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane a contrasto dei traffici illeciti che, attraverso gli spazi doganali, interessano il territorio nazionale.