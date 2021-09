In Inghilterra grazie al vaccino evitati 100 mila morti da Covid

07/09/2021 16:01:00

La campagna record di vaccinazione anti Covid nel Regno Unito ha evitato la morte di 100 mila persone: il numero aggiornato è stato diffuso dall’ ultimo studio dell’organismo del servizio sanitario britannico Public Health England.

Qui il sito ufficiale con tutti i documenti.

Il reporto dati dettagliati circa l’efficacia dei vaccini contro la variante Delta del coronavirus.



Riporta una capacità di prevenzione dei sintomi pari al 79 per cento e una capacità di prevenire le ospedalizzazioni straordinaria, perché pari al 96 per cento.

A livello di popolazione, il Phe inglese stima che fino al 20 agosto siano state evitate dai vaccini in Inghilterra 24.088.000 infezioni, oltre 143.000 ospedalizzazioni e 105.900 morti; visto il periodo considerato, queste stime includono l’effetto dei vaccini sulla variante Delta, e danno un’idea del danno che una campagna vaccinale vigorosa come quella inglese ha potuto evitare al Regno

Unito.

Secondo un altro studio le infezioni fra i vaccinati da parte della variante Delta sono pari a un terzo di quelle che avvengono fra i soggetti non vaccinati; e siccome il tasso di trasmissione dai vaccinati ad altri soggetti è ridotto (a causa della molto ridotta

durata della finestra di infettività), è evidente che globalmente, a livello di popolazione, la protezione è buona.