   L'ex Provincia di Trapani ha un pianoforte. E ha trovato chi lo può suonare

Non lo suona nessuno da parecchio tempo. Ed è un peccato. Perchè un pianoforte a coda, “Steinway & Sons”, nero lucido, dal valore stimato di 15-16 mila euro merita certamente altre attenzioni di quelle che può dedicare il suo proprietario.

E il proprietario è il Libero Consorzio di Trapani. Proprio così, l'ex Provincia possiede un pianoforte. L'ente l'ha comprato nel lontano 1984 presso Ricordi, a Palermo. E' stato utilizzato dal 1985 al 2004 per le prove dei concerti del Concorso Internazionale di Musica da Camera.

Per ridar vita al pianoforte e renderlo fruibile alla collettività il Libero Consorzio ha interpellato l'associazione Amici della Musica di Trapani.



l’Associazione, infatti, ha in uso i locali della Chiesa di S. Alberto (o degli Artisti) via Garibaldi, dove è custodito un altro pianoforte dello stesso tipo. Il Libero Consorzio, ha chiesto all'associazione di valutare di prendere in custodia anche il pianoforte Steinway & Sons di sua proprietà, piazzarlo nella Chiesa degli Artisti e utilizzarlo per eventi in loco.

L'associazione ha detto sì, e il Commissario del Libero Consorzio, ha firmato nei giorni scorsi il decreto con il quale dà in custodia il prezioso strumento.