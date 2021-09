Coronavirus: calano ancora i ricoveri in Sicilia. Il bollettino dell'8 Settembre 

08/09/2021 17:22:00

Calano i contagi in Sicilia, e calano per fortuna anche i ricoveri, almeno nei reparti ordinari. Mentre in terapia intensiva il saldo tra entrate e uscite è pari a zero. Sei entrano e sei escono. L'invito è sempre quello: bisogna vaccinarsi, solo così si ferma il contagio, e solo così si evitano ricoveri. Senza il 60% di popolazione vaccinata il virus avrebbe fatto una strage, ma sono tanti ancora i morti e i ricoveri tra non vaccinati.

Sono 877 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.357 tamponi processati. Il tasso di positività oggi è al 4,5% (ieri era 3,6%). Dopo il costante calo dei contagi dei giorni scorsi, oggi si registra un altro dato positivo, ossia il notevole calo dei ricoveri. E' quanto emerge dal bollettino odierno sulla situazione Covid diffuso dal ministero della Salute.

Secondo i dati di oggi, infatti, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 823, ben 27 unità in meno rispetto a ieri. Mentre le terapie intensive restano stabili: 116 ricoverati, stesso numero di ieri, sebbene si registrino 6 nuovi ingressi.