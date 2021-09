Il dramma dei giovani morti per Covid in Sicilia. Contagi e ricoveri scendono. Vaccini, lenta ripresa

09/09/2021 06:00:00

Il dramma dei giovani morti per Covid in Sicilia

I casi di Covid e i ricoveri scendono ancora in Sicilia. Ma l’isola piange ancora le giovani vittime del virus.



Un’altra, una donna palermitana di 47 anni è morta per Covid-19 all’ospedale di Partinico due giorni fa. La donna soffriva di obesità e non si era ancora vaccinata: avrebbe voluto fare la dose a settembre ma si è ammalata prima. E’ l’ennesimo decesso tra giovani in poco tempo.

Qualche giorno fa una ragazza di 26 anni, anche lei soffriva di obesità, è morta all’ospedale Cervello di Palermo per le conseguenze del Covid. Anche lei non era vaccinata. Ancora, un uomo di 49 anni, Antonio Tomasetta, dipendente comunale di Sferracavallo è morto di Covid, contagiato proprio nella settimana in cui avrebbe dovuto ricevere il vaccino, posticipato a causa di un intervento chirurgico a causa del quale era rimasto ricoverato tre settimane. Anche la provincia di Trapani piange le sue giovani vittime. Una settimana fa è deceduto un uomo di 41 anni di Mazara del Vallo, ricoverato da mesi all’Ismett di Palermo. Prima ancora una donna, sempre di Mazara, di 37 anni.

Le giovani vittime del Covid hanno sì patologie, ma sono spesso non vaccinate.

Gli ospedali negli ultimi giorni registrano una leggera flessione, ma resta il fatto che il 90% dei ricoverati per Covid non è vaccinato. E molti di queste persone ricoverate sono giovani, spesso under 30.

Il dato confortante in questi giorni è che stanno lentamente riprendendo il cammino le vaccinazioni, trainate dal green pass.



I dati siciliani

Calano i contagi in Sicilia, e calano per fortuna anche i ricoveri, almeno nei reparti ordinari. Mentre in terapia intensiva il saldo tra entrate e uscite è pari a zero. Sei entrano e sei escono. L'invito è sempre quello: bisogna vaccinarsi, solo così si ferma il contagio, e solo così si evitano ricoveri. Senza il 60% di popolazione vaccinata il virus avrebbe fatto una strage, ma sono tanti ancora i morti e i ricoveri tra non vaccinati.

Sono 877 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.357 tamponi processati. Il tasso di positività è al 4,5% (martedì era 3,6%). Dopo il costante calo dei contagi dei giorni scorsi, oggi si registra un altro dato positivo, ossia il notevole calo dei ricoveri. E' quanto emerge dal bollettino odierno sulla situazione Covid diffuso dal ministero della Salute.





Secondo gli ultimi dati, infatti, i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 823, ben 27 unità in meno rispetto a martedì. Mentre le terapie intensive restano stabili: 116 ricoverati, stesso numero, sebbene si registrino 6 nuovi ingressi.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 138, Catania 171 Messina 243, Siracusa 111, Ragusa 38, Trapani 48, Caltanissetta 47, Agrigento 79, Enna 2.



Vaccini in Sicilia, lenta rispresa

Sono poco più di 5,8 milioni le dosi somministrate in questi mesi, tra prime e seconde dosi. La media giornaliera delle somministrazioni è tornata a crescere, anche se siamo lontani dai livelli pre-estivi. La media giornaliera è di 18 mila somministrazioni, a luglio invece si effettuavano oltre 40 somministrazioni quotidiane.

Secondo l'ultimo report aggiornato al 2 settembre, i vaccinati in Sicilia, quelli con almeno una dose, sono 3.193.412. Le prime dosi, nel confronto fra le due ultime settimane, propone una crescita di 2200 somministrazioni (dal 27 agosto al 2 settembre sono state 65.000).

Gli immunizzati siciliani, cioè coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi , o che hanno completato il ciclo con una sola somministrazione perchè hanno ricevuto Janssen o sono stati positivi, sono 2,7 milioni pari al 64% della popolazione ( il 72 % è ancora solo vaccinato).



Il virus in provincia di Trapani

Ci sono quattro nuovi decessi causati dal Covid-19 in provincia di Trapani, in totale dall'inizio della pandemia sono 376 le vittime. Diminuisce il numero dei positivi, secondo il bollettino comunicato dall'Asp, sono 2729 le persone attualmente contagiate dal virus, 136 in meno rispetto a quanto comunicato ieri.

I ricoverati in terapia intensiva sono sette, quelli in regime ordinario diminuiscono ancora di tre unità e sono in totale 70. Tra le città, Mazara è quella con più positivi con 429 contagi, seconda Trapani con 390 e poi Alcamo con 387.

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino).

Alcamo 387 (+3); Buseto Palizzolo 3; Calatafimi-Segesta 24; Campobello di Mazara 123 (-29); Castellammare del Golfo 100; Castelvetrano 286 (+4); Custonaci 31; Erice 174 (-19), Favignana 21; Gibellina 17; Marsala 294 (-65); Mazara del Vallo 429 (+8); Paceco 46; Pantelleria 126; Partanna 16; Petrosino 30; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 76 ; San Vito Lo Capo 27; Santa Ninfa 45; Trapani 390 (-33); Valderice 70; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2729 (-136)

Deceduti in totale 376(+4)

Guariti totali 15723 (+)180

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 7 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 70 (-3)

Tamponi molecolari 546

Tamponi rapidi 182





Vaccini anche alla Cittadella della Salute

Vaccini alla Cittadella della Salute di Trapani.

La richiesta della Cisl Medicina, infatti, è stata accolta dal direttore di Distretto di Trapani. Così sabato 18 settembre e sabato 25 settembre, dalle 9 alle 14, i cittadini potranno recarsi alla Cittadella della Salute per aver inoculate sia le prime, sia le seconde dosi.

“ L'esperimento nei mesi di giugno e luglio – dice il medico Luigi Nacci - è andato a buon fine in quanto sono state inoculate ben 1238 dosi di vaccino anti Covid. I medici di medicina generale, a mio modesto parere, stanno collaborando alacremente, sia vaccinando, sia inviando i propri pazienti presso gli Hub e le guardie mediche, e di questo sono soddisfatto in quanto il rapporto diretto tra medico e paziente ha consentito di vaccinare un bel po' di pazienti indecisi”.

Infine, un appello: “ Invitiamo i cittadini tutti a vaccinarsi, perché solo così potremo liberarci da questa pandemia – sottolinea Nacci - ed inoltre rispetteremo di più le persone anziane e i fragili che ci sono vicini. Purtroppo – conclude Nacci - in Sicilia e nella nostra provincia siamo abbastanza indietro”. In quanti risponderanno all'appello?



Il virus in Italia

Sono 5.923 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.720.

Sono invece 69 le vittime in un giorno (ieri 71).

Sono 301.980 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 318.865. Il tasso di positività è all'1,96%, rispetto all'1,5% di ieri.

Sono 564 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 1 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.235; si tratta di 72 persone in meno rispetto a ieri.