Covid in Sicilia. Muore una ragazza di 26 anni. Non era vaccinata

07/09/2021 14:48:00

Ancora una giovane vittima del Covid in Sicilia. Una ragazza di 26 anni è morta all'ospedale Cervello di Palermo, dove si trovava ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime.

La giovane non era vaccinata e aveva gravi comorbilità. Era arrivata in ospedale qualche giorno fa e le sue condizioni sono apparse subito critiche ai medici che l'hanno presa in cura. I medici hanno fatto di tutto per salvarla ma non c'è stato il miracolo sperato.

Gli esperti convengono su un dato importante, cioè che il vaccino anti-Covid si rende ancora più necessario per soggetti con altre patologie. Al di là di tutto, dei se e dei ma, resta il grande dolore per una giovane vita spezzata.