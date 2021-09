Sicilia, calano contagi e ricoveri. Il bollettino del 7 Settembre 

07/09/2021 17:12:00

La curva del Covid sembra, finalmente anche in Sicilia, aver imboccato la discesa, e non certo per effetto delle restrizioni. Più che altro, la Sicilia è in ritardo rispetto a quello che avviene nel resto d'Italia, a causa dell'alto numero di non vaccinati. Nonostante loro, però, calano contagi e calano anche i ricoveri. Insomma, i dati di oggi sono buoni.

Si conferma infatti il calo dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono stati 875 i casi registrati nelle ultime 24 ore su 24.465 tamponi, con un tasso di positività al 3,6%. La Sicilia è sempre la Regione con più casi, anche oggi.

Alto il numero delle vittime: sono 29 sulle 71 totali di oggi in Italia. Supera quota mille il numero dei guariti: 1.250 quelli odierni.

850 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 5 in meno rispetto a ieri; per quanto riguarda le terapie intensive sono 116 i posti letto occupati, un calo di 4 unità.