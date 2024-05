Cantine Fina è pronta per Cantine Aperte. Si fa festa con vino, musica e giochi

22/05/2024 16:00:00

Si rinnova l'appuntamento annuale con Cantine Aperte a Cantine Fina, in Contrada Bausa a Marsala.

Domenica 26 maggio, dalle ore 12:00 fino al tramonto, la cantina siciliana aprirà le sue porte al pubblico per un'immersione totale nel mondo del vino e dei sapori Made in Sicily. La giornata sarà una grande festa, ricca di esperienze sensoriali all'insegna del gusto e del divertimento.

L’evento si aprirà con l'accoglienza dei visitatori e avrà inizio un vortice di esperienze sensoriali. Le note di musica dal vivo allieteranno l'atmosfera mentre i più piccoli potranno scatenarsi con animazioni dedicate e gli adulti dedicarsi ai giochi vintage come l’attesissimo toro meccanico - ormai di attrazione irrinunciabile - e il biliardino.

Immancabili le degustazioni guidate, che permetteranno di assaporare due calici a scelta tra le pregiate etichette di Cantine Fina.

Subito dopo il tramonto, la giornata si concluderà con il dj set di Lolla Fedolfi, affascinante e talentuosa DJ e produttrice originaria della Toscana, ha vissuto a Londra, dove ha ottenuto un diploma da DJ presso la Sound Academy e ha avuto l’opportunità di suonare nei migliori club della città, come il Ministry of Sound e l’Egg12. Il suo stile musicale, una combinazione di afro house e tribal, promette di far ballare tutti i.

Il ticket d'ingresso dà diritto a un'esperienza enogastronomica completa:

2 calici di vino a scelta da degustare

1 cocktail Marsala Tonic, realizzato in collaborazione con Cantine Intorcia Heritage

Un Hamburger con patatine fritte

Un timballo di pasta al forno

Un gelato

I visitatori saranno liberi di consumare il cibo in qualsiasi momento della giornata, grazie ai ticket per la consumazione che verranno consegnati all'ingresso. Inoltre, l'ingresso è gratuito per i bambini fino a 10 anni. Qualora desiderassero usufruire del cibo, sarà possibile acquistare un ticket speciale al costo di € 15,00.

Per gli appassionati più curiosi, saranno disponibili tour guidati della cantina ogni mezz'ora a partire dalle ore 12:00, con ultimo giro alle ore 18:30. Un'occasione da non perdere per conoscere da vicino i segreti della produzione del vino Fina e per immergersi nella storia e nella tradizione che caratterizzano questa rinomata azienda siciliana.

Per assicurarsi un posto a questa giornata di festa, è consigliabile prenotare il ticket in anticipo sul sito web www.cantinefina.it. La famiglia Fina è pronta ad accogliere i visitatori a braccia aperte per un'edizione di Cantine Aperte ricca di emozioni, musica e divertimento.

Non perdete l'occasione di vivere una giornata indimenticabile tra vino, musica e tanto divertimento a Cantine Fina.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)