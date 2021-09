Trapani, anche padre Stellino positivo al Covid

08/09/2021 08:24:00

Il tampone ha dato esito positivo. Anche padre Nicola Stellino e alcuni collaboratori della parrocchia San Giovanni Battista hanno contratto il Covid.

A renderlo noto, la Curia Vescovile di Trapani.

Il parroco si trovava già in isolamento fiduciario dopo che un parrocchiano era risultato positivo al virus."Saranno le autorità sanitarie a contattare i fedeli per il tracciamento secondo i protocolli vigenti - si legge in una nota diramata della Curia - mentre si rinnova l'appello del vescovo Pietro Maria Fragnelli alla prudenza e ad attenersi scrupolosamente alle norme per prevenire il contagio del virus, come dovere civico e gesto di carità per gli altri, soprattutto i più fragili".

Oggi tutti i locali della parrocchia vengono sanificati e resteranno, pertanto, chiusi.

Continua intanto ad essere positivo al Covid, ma senza particolari sintomi, il vescovo Fragnelli.