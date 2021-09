Lo spot della Red Bull per le strade di Palermo: un viaggio mai visto prima. 

08/09/2021 15:23:00

Max Verstappen guida la sua monoposto per le strade di Palermo in un viaggio mai visto prima. La F1 RB7 attraversa i luoghi più iconici del capoluogo siciliano: dal mercato di Ballarò, fino alla spiaggia di Mondello. Alla fine raggiunge il team Red Bull Racing Honda che la porterà al Gran Premio d'Italia su un mezzo davvero inaspettato.

E' il video promozionale della Red Bull, girato a Palermo.

Per girare questo video, davvero di impatto, ci sono state delle polemiche. Infatti, per girare il video che ha occupato per quattro giorni mezza Palermoe paralizzato il traffico, la Red Bull ha versato al Comune 182 euro di suolo pubblico. Tanto è costata l'occupazione delle strade secondo il regolamento comunale, nonostante la monoposto di Formula 1, per sgommare al Foro Italico, fare un rodeo ai Quattro Canti, sfrecciare alla Favorita e salpare da una pedana a Mondello, abbia preso tecnicamente in affitto una grossa fetta della città.

Ma sicuramente la pubblicità per la città di Palermo, adesso, sarà tanta ...