Torna il maltempo in Sicilia. Temporali e allerta gialla

09/09/2021 06:40:00

Torna il maltempo. Tornano i temporali in Sicilia. La protezione civile regionale ha diramato ieri un avviso di allerta meteo di colore giallo. Per la giornata di oggi si prevedono precipitazioni "da isolate a a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale,sui settori centromeridionale ed occidentale, con quantitativi cumulati deboli".

La protezione civile raccomanda anche alle amministrazioni locali di tenere sott'occhio fiumi e torrenti.

Il tempo peggiorerà nei prossimi giorni, con un fine settimana instabile segnato dalla pioggia.

Giovedì, 9 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 0.7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3767m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 10 settembre: Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3989m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.