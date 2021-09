Coronavirus, il bollettino del 9 settembre: in Sicilia 929 nuovi casi e altre 12 vittime

09/09/2021 17:11:00

Risalgono leggermente i contagi in Sicilia, che restano però sotto quota mille. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate in Sicilia 929 nuove infezioni da SARS-CoV-2 ( a fronte di 19.292 test) e si sono registrate altre 12 vittime. Ieri i nuovi casi in Sicilia erano stati 877 (su 19.357 tamponi) ed erano stati segnalati 29 decessi.

E' lenta quindi la frenata della pandemia nell'Isola, che resta la prima regione d'Italia per nuovi casi, per attualmente positivi, per ricoverati e per trend dei decessi. Anche l’incidenza resta alta solo in Sicilia, con oltre 150 casi ogni100.000 abitanti. In tutte le altre regioni l’incidenza è inferiore a 100 e, fra queste, la metà ne registra 50, il valore che in passato era la soglia limite per regioni gialle.