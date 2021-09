Trapani, due giorni di vaccinazione straordinaria nei quartieri popolari

10/09/2021 14:41:00

Lunedì e martedì prossimi dalle 17 alle 22, si svolgeranno due giornate di campagna vaccinale straordinaria anti Covid organizzate dal Comune di Trapani in collaborazione con l'Asp nei quartieri popolari della città.

Infatti, è proprio presso il Rione Cappuccinelli ed al Quartiere Fontanelle che negli ultimi giorni si è registrato un elevato numero di casi positivi al coronavirus, motivazione aggiuntiva per insistere con la campagna vaccinale quartiere per quartiere già avviata lo scorso 26 Agosto al rione Sant'Alberto. La popolazione over 12 potrà dunque vaccinarsi, senza prenotazione, dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata. Lunedì sarà la volta del Rione Cappuccinelli, presso i locali dell'Istituto “ Ciaccio Montalto” mentre martedì sarà possibile vaccinarsi al quartiere Fontanelle presso i locali dell'Istituto “Marconi” di viale XI Settembre.

“Proseguiamo con le vaccinazioni quartiere per quartiere dopo la positiva esperienza di due settimane fa al Centro “Nino Via” - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Abbruscato -, e cogliamo l'occasione per ringraziare i Dirigenti Scolastici che si sono messi subito a disposizione concedendo i locali. Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa, vaccinandosi senza esitazione per proteggere se stessi e gli altri dal contagio da Covid-19”.