Covid-19, muoiono l'ex consigliere comunale di Palermo Rita Vinci e il fratello Francesco

11/09/2021 09:22:00

Il Covid-19 fa due nuove vittime nel mondo della politica e dell'imprenditoria Palermitana. Si tratta di Rita Vinci, 65 anni, ex consigliere comunale di Palermo. La donna aveva contratto il virus così come il fratello, Francesco, morto anche lui a causa del Covid. Entrambi i fratelli Vinci non erano vaccinati.

Il sindaco Leoluca Orlando ricorda così l'ex consigliera e imprenditrice e il fratello: «La scomparsa di Rita Vinci mi addolora profondamente. A nome mio e della città di Palermo, con profonda commozione, esprimo vicinanza alla sofferenza dei familiari", commenta il sindaco Leoluca Orlando. Da imprenditrice e da consigliere comunale Rita Vinci è stata una presenza indimenticabile, significativa anche per la sua sensibilità umana e sociale. Il dolore è reso ancora più forte per la contemporanea scomparsa del fratello Francesco, terapeuta innovatore molto apprezzato. Entrambi sono vittime di questa terribile pandemia».