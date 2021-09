A Mazara il seminario di formazione FISC "monsignor Alfio Inserra"

11/09/2021 22:00:00

Da giovedì 16 a sabato 18 settembre si terrà a Mazara del Vallo il seminario di formazione “monsignor Alfio Inserra”, organizzato dal giornale diocesano “Condividere”, dalla Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici) e dalla Uila.

Tema dell’edizione di quest’anno è “Uomo a mare! Autori di nuovi pezzi sul Mediterraneo”: «L’incipit è la frase di rito che viene pronunciata quando ci si trova nella peggiore emergenza d’affrontare e, cioè, quando qualcuno cade in mare mentre si naviga – spiega il direttore di “Condividere” Max Firreri – in un contesto più allargato, come tema del seminario, quella frase d’allarme vuole rappresentare una situazione grave che si registra nel Mediterraneo: non solo migranti ma anche l’ambito dei pescatori dei quali si parla solamente quando succedono fatti di cronaca.

Ma c’è di più: l’allarme per lo stato di salute del Mediterraneo, la questione ecologica e mondo della pesca (al quale Mazara del Vallo è legato da un filo inossidabile), fatto di uomini e di economia». Il seminario, oltre che della Diocesi e del Comune di Mazara del Vallo, è patrocinato dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale del Vaticano. «L’idea del tema di questa nuova edizione, la prima in presenza dopo il periodo di pandemia, ruota attorno al Mediterraneo, visto da prospettive diverse e non solo da quella più dibattuta/comune delle migrazioni – spiega il Vescovo monsignor Domenico Mogavero – da qui la sfida che lancia il seminario ai giornalisti: diventare autori di nuovi pezzi su questo mare. Spiegarlo attraverso i racconti e i volti degli uomini».

IL PROGRAMMA – Il seminario si apre giovedì 16, alle ore 16,30 nell’aula “Carlo Borromeo” del Seminario vescovile: “Dall’emergenza migranti al racconto del Mediterraneo: dove guardare?” è il primo focus con Nello Scavo (giornalista Avvenire), Francesco Malavolta (fotografo) e padre Giulio Albanese (giornalista e missionario comboniano). Modera don Vito Impellizzeri. Venerdì 17, dalle 9,30, sempre in Seminario, tavola rotonda sul tema “Un progetto mediterraneo a partire dal sogno di La Pira”, con don Rosario Lo Bello (parroco di Siracusa e docente Istituto Teologico “San Paolo di Catania), Giuseppe Notarstefano (Presidente AC nazionale), Marco Pietro Giovannoni (docente ISR Toscana), don Alexis Leproux (delegato per il Mediterraneo Diocesi di Marsiglia), don Vito Impellizzeri (Direttore ISSR Palermo). Modera Rosalba Virone. Dalle 15,30 tre laboratori esperienziali sul campo (l’incrocio dei volti per continuare a raccontare): uno a bordo di un peschereccio (ormeggiato al porto nuovo), incontrando un equipaggio intero (coordinano Francesco Mezzapelle e Tommaso Macaddino). Gli altri due in piazza Mahdiyya: “Le donne dei pescatori protagoniste del futuro” (evento realizzato nell’ambito del Piano nazionale triennale pesca-acquacoltura 2021), coordinano Enrica Mammucari e Fabrizio De Pascale e “Conoscere i giovani tunisini di seconda e terza generazione”: le esperienze del centro “Voci del Mediterraneo” (Fondazione San Vito Onlus) e “Comunità Casa Speranza” (coordinano Vito Puccio e suor Alessandra Martin). Alle 20 in Cattedrale santa messa presieduta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero; alle 22,30 visita notturna del centro storico (con Danilo Di Maria). Sabato 18, dalle 9,30, in Seminario, “Mediterraneo: il lavoro nella pesca, un patrimonio comune che rischia di sparire” (evento realizzato nell’ambito del Piano nazionale triennale pesca-acquacoltura 2021, col contributo del Mipaf). Saluti: monsignor Mogavero, don Bruno Bignami (Apostolato del mare), Salvatore Quinci (sindaco), Tommaso Macaddino (Uila pesca Sicilia). Interventi: Stefano Battistoni (Sottosegretario di Stato per le Politiche agricole alimentari e forestali), Tony Scilla (Assessore agricoltura, sviluppo rurale e pesca della Regione Siciliana), Audun Lem (Vice direttore dipartimento pesca e acquacoltura FAO), Gianni Rosas, direttore ILO Italia e San Marino, Giampaolo Buonfiglio (Presidente Med-Ac), Andrea Albertazzi (responsabile politiche della pesca ETF), Francesca Biondo (Presidente Osservatorio Nazionale della Pesca), Giorgio Gallizioli (responsabile Uila Pesca per le politiche comunitarie), Franco Andaloro (Stazione zoologica “Anton Dohrn”). Conclude: Pierpaolo Bombardieri, Segretario generale Uil. Modera: Fabrizio De Pasquale. Il seminario è accreditato dall’Ordine nazionale dei giornalisti per la formazione obbligatoria. Per l’occasione proprio a Mazara del Vallo si riunirà il Consiglio nazionale Fisc.