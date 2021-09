Covid in Sicilia: 770 i nuovi positivi. Aumentano i ricoveri ordinari, giù quelli in terapia intensiva

11/09/2021 18:05:00

Diminuisce il numero dei nuovi positivi in Sicilia rispetto a ieri, ma l'Isola rimane la prima regione in Italia per numero di nuovi positivi. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 770 i nuovi contagiati al Coronavirus nelle ultime 24 ore su 18.441 tamponi processati. Cala leggermente l'indice di positività, sceso a 4,2% mentre ieri era 4,7%. Aumentano invece di 8 unità, i ricoveri nei reparti ordinarii mentre scendono quelli in terapia intensiva (-2). Sono 25 i decessi, la Regione ha comunicato che tutte le morti si riferiscono a giorni precedenti. Sono 843, invece, i guariti in 24 ore. Rispetto a sabato della scorsa settimana c'è un 36% in meno di nuovi casi giornalieri, ma la Sicilia rimane la prima regione per numeri di contagi in un solo giorno.

Attualmente ci sono 26.255 nuovi positivi, di cui 801 ricoverati in ospedale (ordinario), 106 in terapia intensiva e 25.348 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 25.503, mentre i decessi a 6.568. Da inizio pandemia sono state 287.826 i casi Covid in Sicilia.

Questi i dai livello provinciale: 114 i casi a Palermo, 138 Catania, 150 Messina, 136 Siracusa, 47 Ragusa, 106 Trapani, 36 Caltanissetta, 30 Agrigento e 13 Enna.

I dati in Italia - Sono 5.193 i nuovi casi di Coronavirus su 333.741 tamponi effettuati su un totale di 87.186.478 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 57 i decessi (ieri 62), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 129.885. Con quelli di oggi diventano 4.601.749 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 127.626 (-863), 122.962 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.117 di cui 547 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.344.238 con un incremento di 5.997 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è, come detto, la Sicilia (770), seguita da Lombardia e Veneto (596), Emilia Romagna (499) e Campania (449).