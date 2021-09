Niente bomboniere per il matrimonio, ma un defibrillatore per la città. La generosità di due trapanesi

11/09/2021 07:00:00

Un gesto di generosità prima di convolare a nozze.

Protagonisti della vicenda due futuri sposi trapanesi. Si tratta di Desirè Pappalardo e di Giovanni Renda, entrambi infermieri. Con i soldi destinate alla bomboniere, hanno acquistato un defibrillatore che hanno donato alla città. Lo strumento salva-vita è stato collocato in via Archi, presso VisonOttica. Desirè e Giovanni il prossimo giorno 14 si uniranno in matrimonio.



“Siamo fieri e grati di aver posizionato questo defibrillatore in città perché è fondamentale che il territorio sia provvisto di questi dispositivi - dichiarano Desirè e Giovanni -. Abbiamo anche deciso di formare delle persone in grado di utilizzare il defibrillatore affinché si possa essere pronti ad ogni necessità”. Anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida ha voluto ringraziare i futuri sposi: “A nome dell'intera cittadinanza, desidero manifestare sentimenti di viva gratitudine ai due giovani trapanesi che, con elevato senso civico, hanno anteposto davanti a tutto il bene della vita. A loro, auguriamo un futuro pieno di gioie e soddisfazioni personali e lavorative. Rimane in campo il progetto dell’Amministrazione Comunale di Trapani per una città cardioprotetta”.