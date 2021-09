 63^ Monterice, le istituzioni: “E’ un privilegio dare il benvenuto ai piloti"

12/09/2021 04:00:00

Il Presidente dell’Automobile Club Trapani assieme ai sindaci di Erice e Valderice sottolineano l’importanza dell’evento e la presenza dei migliori piloti del panorama nazionale e regionale.

“L’atmosfera che precede ed accompagna la Monte Erice è sempre vibrante di attesa e di emozioni. Il territorio anche nei suoi colori e nelle fragranze sembra voler ridare il benvenuto annuale alla gara famosa ovunque per i suoi panorami e per la bellezza del suo tracciato. Pertanto – ha dichiarato Giovanni Pellegrino, Presidente Automobile Club Trapani - è da considerare un privilegio poter porgere il benvenuto ai piloti, team e addetti ai lavori che onorano la competizione con la presenza. Tutti sono particolarmente importanti e tutti primi attori di una competizione che è entrata nella storia non soltanto per il fasto delle sue sfide, ma anche per il contesto dove abitualmente si volge. Qui l’ospitalità è cultura e tutte le meraviglie fanno dell’intero territorio uno scrigno di cui ad ogni visita si scoprono nuovi gioielli. L’organizzazione con entusiasmo proferisce ogni energia affinché da ogni soggiorno inizi l’attesa della prossima visita. Lavorare in direzione univoca rafforza ad ogni edizione la collaborazione con i Comuni di Erice e Valderice, a cui siamo grati per l’efficace sinergia ormai consolidata”.

Dal canto suo la sindaca di Erice Daniela Toscano ha ricordato come "Anche quest'anno l'Amministrazione comunale di Erice ha voluto offrire il proprio convinto sostegno agli organizzatori che, con sacrificio e spirito di abnegazione, portano avanti la pianificazione di un evento capace non solo di attirare equipaggi da ogni parte dell'Italia, ma anche di catalizzare le attenzioni di tutti gli appassionati sul nostro magnifico territorio. Invitando i cittadini ad attenersi alla chiusura al pubblico, desidero dare il mio benvenuto ai partecipanti e fare loro un in bocca al lupo, e ringraziare tutti coloro i quali sono impegnati nell'organizzazione, affinché la nostra "Monte Erice" possa mantenere gli elevati standard di ogni anno".