 Sicilia, 6,5 milioni ai Comuni per la sostenibilità ambientale 

13/09/2021 04:00:00

Sono 6,5 i milioni di euro destinati ai Comuni siciliani per dotarsi dei piani energetici. È una delle iniziative rese note nell'ambito della quarta edizione dei "Green Salina energy days". L’assessore regionale all’Energia, Daniela Baglieri, e il direttore generale del dipartimento Energia, Antonio Martini, hanno incontrato i sindaci dei Comuni di Leni, Malfa e Santa Marina di Salina, per affrontare i temi afferenti alle competenze dell’assessorato.

Tra le diverse opportunità presentate la disponibilità tra gli enti a promuovere comunità energetiche integrate nel territorio di Salina, che rappresenta un esempio di isola-pilota per le azioni promosse dall’Unione Europea anche grazie al contributo dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (Paesc) redatti con i fondi della Regione Siciliana.

In tale ottica il dipartimento dell’Energia ha promosso nel tempo azioni per dotare tutti i Comuni di un Paesc nell’ambito del “Patto dei Sindaci”, iniziativa della Commissione europea per coinvolgere e responsabilizzare le autorità locali nello sforzo congiunto di contribuire al perseguimento e al superamento degli obiettivi comunitari di miglioramento dell'efficienza energetica e di incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, introdotti con il pacchetto clima-energia.

Le amministrazioni locali siciliane che hanno aderito all'iniziativa del Patto si sono impegnate a presentare un Paesc con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 entro il 2030. Con il primo decreto del 2018 è stato approvato il programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la redazione del Paesc, che ha coinvolto ben 343 Comuni; con successivo provvedimento il numero dei Comuni è salito a 371.

Al fine di coinvolgere gli ultimi enti locali rimasti esclusi, secondo il modello di inclusività che caratterizza l’azione del governo Musumeci, è stato emanato un ulteriore bando l’8 settembre scorso, che stanzia 200 mila euro per i restanti 19 Comuni siciliani e che consentirà anche di poter nominare un Energy Manager con un contratto triennale che accompagnerà le amministrazioni locali nell’attività di redazione del Paesc e seguire gli interventi progettuali in tema di transizione energetica.

La domanda di contributo potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e sino alle ore 12 del 45° giorno successivo, all’indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it.

Sanità, lavori per il blocco operatorio nell’ospedale di Militello

Appaltati i lavori per la realizzazione del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Militello Val di Catania. L'importo complessivo stanziato è di 1,7 milioni di euro. L'Asp di Catania ha aggiudicato l'esecuzione dell'opera alla Re.Co.Ge. srl con sede a Paternò, per un importo totale di 1.285.642,94 euro al netto di Iva e del ribasso a base d'asta.

Si attua così l'impegno preso dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, affidato al direttore generale dell'Asp Maurizio Lanza, per il potenziamento del nosocomio al servizio dell'area calatina. «Il cronoprogramma degli interventi per il rilancio dell’ospedale di Militello continua ad essere puntualmente rispettato – sottolinea il presidente Musumeci - Sono gli impegni che ho assunto durante il mio ultimo sopralluogo, alcuni mesi fa». I lavori prevedono la realizzazione di sale operatorie moderne, con gli spazi per i servizi annessi. L’opera era attesa da oltre dieci anni.