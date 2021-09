Covid nel trapanese: sono 2619 i positivi, ci sono 4 nuove vittime. I dati

13/09/2021 14:37:00

Sono 2619 gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 25 in meno rispetto a venerdì, secondo il report comunicato dall'ASP di Trapani. Purtroppo si registrano quattro nuove vittime del Covid e in totale, nel trapanese, dall'inizio della pandemia sono 382. Sono 5 gli attuali ricoverati in terapia intensiva e sono 61 quelli nei reparti ordinari, 6 in meno rispetto a venerdì. Tra le città è ora Alcamo quella con più contagiati (395), poi Marsala con (352) e Mazara (326).

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino di venerdì scorso).

Alcamo 395 (+27); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 26; Campobello di Mazara 81 (+6); Castellammare del Golfo 82 (-21); Castelvetrano 299 (+5); Custonaci 26; Erice 182 (+8), Favignana 22; Gibellina 16; Marsala 352 (+20); Mazara del Vallo 326 (-89); Paceco 50; Pantelleria 77 (+4); Partanna 21; Petrosino 31; Poggioreale 1; Salaparuta 4; Salemi 74 ; San Vito Lo Capo 34; Santa Ninfa 45; Trapani 391 (+6); Valderice 71; Vita 9.

Totale casi attuali positivi: 2619 (-25)

Deceduti in totale 382(+4)

Guariti totali 16206 (+216)

Ricoverati in Terapia intensiva attuali 5 (+1)

Ricoverati nei reparti ordinari 61 (-6)

Tamponi molecolari 1358 (dato del fine settimana)

Tamponi rapidi 523 (dato del fine settimana)