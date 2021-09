37° Stormo di Birgi, il maggiore Ilaria Ragona nuovo comandante del 18° Gruppo Caccia

14/09/2021 15:00:00

Si è svolta ieri mattina, presso uno degli hangar del 37° Stormo, la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del 18° Gruppo Caccia Intercettori, preceduta dal tradizionale “Cambio in volo”.

L’evento, presieduto dal Colonnello Moris GHIADONI, Comandante di Stormo, ha visto la partecipazione di una rappresentanza del personale in forza al glorioso Gruppo Caccia, mentre tra gli ospiti, nel rispetto delle restrizioni imposte dallo stato di emergenza in atto, erano presenti solo i parenti più stretti dei due Ufficiali in avvicendamento e i Comandanti delle diverse articolazioni dello Stormo.

Nel discorso di commiato, il Magg. MARRANDINO, Comandante uscente, dopo aver dato lettura dell’ordine del giorno, si è rivolto per un’ultima volta al proprio personale schierato dicendo: ”In questi dodici mesi voi avete lavorato in silenzio, a testa bassa, di giorno e di notte, sotto il sole o con la pioggia e il vento, senza clamori e senza lamentele… e per questo vi ringrazio. Non ci siamo mai persi d’animo per la pochezza delle risorse con cui spesso abbiamo dovuto operare, consci che l’affiatamento e lo spirito di servizio potessero fare la differenza… e l’hanno fatta, perché ognuno di voi ha lavorato con determinazione e con passione, senza risparmio e senza compiacervi eccessivamente per i lusinghieri risultati ottenuti. Come vostro Comandante non potevo chiedere di meglio!” e ha infine augurato al nuovo Comandante un futuro ricco di felicità, gioie e soddisfazioni alla guida dei Brandy (nominativo utilizzato dai piloti del 18° Gruppo).

Il Maggiore Ilaria RAGONA, nel proprio discorso di insediamento, ha espresso la propria gratitudine al Colonnello GHIADONI per la fiducia concessa e la sua sincera stima e riconoscenza al Maggiore MARRANDINO per essere stato un Comandante esemplare, ringraziandolo a nome suo e di tutti gli uomini e le donne del Gruppo. Rivolgendosi infine al personale ha detto: “Uomini e donne del 18° Gruppo, quello che sono qui oggi a chiedervi è lo stesso impegno, la stessa dedizione e la stessa tenacia che avete messo nelle sfide che fino ad oggi avete affrontato e brillantemente superato. […] Mi piace pensare al 18° Gruppo come ad un orologio perfetto, dove anche il più piccolo ingranaggio è fondamentale per muovere un meccanismo che occhi esterni giudicano complesso e difficile. La vostra professionalità e la vostra dedizione hanno permesso fino ad oggi, risultati brillanti. Vi chiedo di non accontentarvi e di continuare su questo percorso, guardando a mete sempre più alte.”.

Al termine della cerimonia, il Colonnello GHIADONI nel proprio intervento, ha voluto rendere merito al Comandante uscente per l’encomiabile lavoro svolto nell’ultimo anno: un periodo caratterizzato da sempre maggiori impegni operativi per lo Stormo e per il Gruppo Volo, sia in Italia, sia all’estero. Si è infine rivolto al Maggiore RAGONA dicendole: “oggi ti viene affidato uno degli incarichi più gratificanti ed entusiasmanti che la Forza Armata possa assegnare ad un Ufficiale Pilota. Siine fiera ed orgogliosa, te lo sei ampiamente meritato! […] I compiti che ti accingi a svolgere sono gravosi, irti di difficoltà e di imprevisti, ma so che potrai far affidamento al grande senso di squadra e allo spiccato spirito di corpo che caratterizzano il 18° Gruppo per superare qualsiasi ostacolo. Sono più che certo che il personale del 18° garantirà anche a te l’incondizionato e generoso supporto che ha sempre dimostrato finora ai suoi Comandanti.”.