Marsala: la Pro Loco 2.0 partner di Glocal Sud, il Festival del Giornalismo Digitale

15/09/2021 16:42:00

Al Glocal Sud il Festival del Giornalismo Digitale che si terrà a Marsala dall'1 al 3 ottobre 2021, evento organizzato per la prima volta a Marsala, da Anso (Associazione Nazionale Stampa Online), Tp24, una delle principali testate on line siciliane e Google News Initiative, e che è la versione “meridionale” di Glocal, il più importante Festival del Giornalismo on line che si tiene ogni anno a Varese, organizzato da VareseNews darà il proprio contributo e sostegno la Pro Loco 2.0 di Marsala.

In particolare, Pro Loco 2.0, insieme ai suoi associati, fornirà supporto logistico e mezzi di trasporto per le giornate dedicate agli educational durante le quali verranno mostrate le bellezze naturali e culturali di Marsala a tutti i giornalisti presenti all’evento.

Nel corso delle tre giornate si terranno seminari, dibattiti, incontri con i principali esperti del settore della comunicazione, ma anche del mondo economico, giuridico e non solo, e vedranno anche la partecipazione degli studenti delle scuole marsalesi.

Gli eventi hanno posti limitati e sedute distanziate. La partecipazione all’evento è gratuita, per iscriversi basta cliccare sul seguente link glocalsud.it/registrazione. Qui il link al programma completo glocalsud.it/programma.