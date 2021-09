Covid nel Trapanese, diminuiscono i positivi e i ricoverati. C'è una nuova vittima

15/09/2021 16:20:00

Diminuiscono gli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 2243 gli attuali contagiati, 129 in meno rispetto a ieri secondo quanto comunicato dall'Asp di Trapani. Si registra rispetto a ieri una nuova vittima che porta il totale dall'inizio della pandemia a 388. I guariti totali dall'infezione sono 16698. Per quanto riguarda i ricoveri, in calo quelli nei reparti ordinari, sono 55, 4 in meno rispetto a ieri, mentre è stabile il dato delle terapie intensive con 6 persone ricoverate.

Tra le città rimane Trapani quella con più contagiati, sono 360, poi Alcamo 352, Marsala 290 e Mazara 245.

Qui i dati delle città (tra parentesi la variazione rispetto all'ultimo bollettino di ieri).

Alcamo 352 (+4); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 20; Campobello di Mazara 88; Castellammare del Golfo 76 (+3); Castelvetrano 304; Custonaci 22; Erice 171 (-5), Favignana 21; Gibellina 3; Marsala 290 (-11); Mazara del Vallo 245 (-57); Paceco 48; Pantelleria 56 (-24); Partanna 23; Petrosino 31; Poggioreale 2; Salaparuta 4; Salemi 15; San Vito Lo Capo 32; Santa Ninfa 9(-36); Trapani 360 (-10); Valderice 66; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 2243 (-129)

Deceduti in totale 388(+1)

Guariti totali 16698 (+184)

Ricoverati in Terapia intensiva 6 (+0)

Ricoverati nei reparti ordinari 55 (-4)

Tamponi molecolari 477

Tamponi rapidi 285