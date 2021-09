Da metà Ottobre obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori 

15/09/2021 12:09:00

15,30 - Multe da 400 euro a mille fino alla sospensione dello stipendio per i trasgressori del Green pass che sarà obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici. Il nuovo decreto - che dovrebbe entrare in vigore l'11 ottobre - infatti introdurrà l'obbligo della certificazione per gli appartenenti al settore pubblico (dipendenti statali, corpi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di Finanza, magistrati, cancellieri eccetera). Il decreto dovrebbe riguardare anche i dipendenti di federazioni, istituti di ricerca, enti culturali e agenzie fiscali.

E per quanto riguarda i lavoratori del settore privato? "Le cose vanno fatte perché si devono fare, non per avere un risultato immediato", ha detto un determinatissimo Mario Draghi. Per tornare alla normalità, insomma, è necessario il "super Green pass". Punto. Il provvedimento sul certificato verde, nonostante la contrarietà espressa da Matteo Salvini, è praticamente pronto, devono solo essere sciolti alcuni nodi che riguardano la platea dei destinatari. Palazzo Chigi, secondo alcune indiscrezioni, punta all'estensione del Green pass non solo al settore pubblico, ma anche a tutto quello privato. "Ci stiamo lavorando", spiegano fonti qualificate del governo.

Al momento l'unica certezza è che il Green pass sarà obbligatorio per i dipendenti del settore pubblico. Sempre secondo fonti del governo è molto probabile l'inserimento nel decreto dell'obbligo anche per i privati che lavorano in questi settori in cui il cliente ha il dovere di esibire il certificato verde. Quindi, ristorazione, bar, trasporti di lunga percorrenza, cinema e teatri.

11,00 - Si accelera sul Green Pass: da metà Ottobre sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che per i privati.

L' accordo è fatto, il decreto del governo sarà approvato domani. I tecnici di Palazzo Chigi sono al lavoro per portare la bozza del testo alla «cabina di regia» guidata dal presidente del Consiglio Mario Draghi che dovrà decidere se «sdoppiare» il provvedimento partendo dalla pubblica amministrazione per procedere la prossima settimana con le aziende private, oppure far scattare subito la certificazione verde per tutti.