Costa 11mila euro la campagna del comune di Trapani per le vaccinazioni

16/09/2021 13:50:00

Costa 11.000 euro la campagna voluta dal Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, per spingere le vaccinazioni in città. Soldi che vanno tutti all'emittente televisiva locale Telesud, che ha avuto l'incarico sia per la realizzazione degli spot, che per la messa in onda.

La somma è di 11.041 euro. La determina porta la firma della dirigente dell'Ente, Rita Scaringi.

“Gli spot – dice il sindaco – vanno, intanto, sui canali locali, Tv. Debbo vedere altri margini finanziari, atteso che siamo senza bilancio”.

Gli spot sono quattro. Protagonisti, Joseph Lantillo Mister Italia; Aurora Buscaino, campionessa di padel e i fratelli Ala e Osama Zoghlami, reduci dalle Olimpiadi di Tokyo. “Battiamolo insieme” è il titolo della campagna vaccinale già presentata nel corso di un incontro che si è svolto, nei giorni scorsi, a Palazzo d'Alì. Telesud, almeno per il momento, sarà l'unica emittente a mandarli in onda. L'accordo prevede la messa in onda di tre spot della durata di circa 25/30 secondi con affiancamento nella creatività di professionisti e idonei strumenti nonché una intera trasmissione con timing di 50’ per la presentazione del progetto ed illustrazione della

campagna vaccinale.