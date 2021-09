"Mio figlio multato perchè senza mascherina in un locale di Marsala. Ma stava bevendo una birra..."

16/09/2021 08:41:00

Multato perchè era senza mascherina in un locale, ma stava bevendo una bibita. E' l'assurda vicenda capitata ad un ragazzo di Marsala e raccontata dalla madre a Tp24.

"I primi di agosto di sera mio figlio vaccinato si trovava in un locale del centro di Marsala. All'interno del locale stava consumando un birra e per quanto ovvio aveva tolto la mascherina per potere materialmente sorseggiare la bibita. Sono entrati in quel momento le forze dell ordine ed hanno richiesto le generalità di alcuni clienti presi a campione che si trovavano in quel momento nel locale, fra cui mio figlio. Oggi mio figlio ha ricevuto la notifica di un ammenda di 400 euro" racconta.

"Intendo chiarire che mio figlio utilizza regolarmente la mascherina e si attiene alle norme sul distanziamento sociale. Nella fattispecie non ritengo abbia commesso alcuna infrazione, a meno che non ci si spieghi come sia possibile consumare una bevanda senza preventivamente togliere la mascherina. Io opero nella sanità sul piano professionale, ma non saprei quale indicazione dare in questo senso a mio figlio" continua la madre del ragazzo multato.

"Mi permetto di dire da marsalese, che questa solerzia e questo impegno sarebbe opportuno che le forze dell ordine lo finalizzassero al contrasto di ben altre forme di degrado e di illegalità presenti a Marsala. Mi riferisco al diffondersi dell' uso delle droghe fra i giovani e liti continue nel centro storico" aggiunge.

"Se li multiamo per l'uso improprio della mascherina mentre non aggrediamo la malavita organizzata che diffonde la morte fra i giovani , ritengo che diano agli stessi giovani imputati sbagliati e li confondiamo. Un boomerang in sostanza", conclude amaramente la mamma del ragazzo.