Monte Erice è tutto pronto, 299 i piloti in gara

17/09/2021 08:02:00

Sono 299 i piloti che partecipano alla 63' Monte Erice, undicesima e penultima prova del campionato italiano di velocità della Montagna, valevole anche per il Tivm Sud e per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, in programma domenica.

“Siamo particolarmente soddisfatti della risposta dei piloti che in massa hanno voluto essere presenti alla nostra gara – ha detto il presidente dell’ Aci Trapani Giovanni Pellegrino - a dimostrazione di come

la stessa sia tra le più apprezzate nel circus delle prove in salita. La Monte Erice, oltre ad essere un appuntamento di carattere sportivo, è anche evento di rilevanza turistica, e lo dimostra il fatto che nell’intero hinterland dell’’agro ericino si registra il pieno delle strutture ricettive”.

Pellegrino ha quindi ringraziato i sindaci di Erice e Valderice, ribadendo come “ occorre rafforzare la sinergia tra Aci e Enti locali ed in tale ottica, superato l’attuale momento pandemico, ipotizziamo la realizzazione già dal prossimo anno di una settimana di eventi, la” Monte Erice Fest” che coinvolga l’intero territorio della provincia e di cui la cronoscalata sia la punta di diamante”.

Carmela Ricciardi direttrice dell’Aci, ha sottolineato gli sforzi della macchina organizzativa, forte di 140 commissari di percorso ad occupare le 34 postazioni, 40 della Protezione Civile, sei ambulanze ognuna con medico rianimatore e tre infermieri e sei carri attrezzi, tutti agli ordini del direttore di gara Marco Cascino .

Il sindaco di Erice Daniela Toscano ha ribadito la disponibilità della sua Amministrazione “ per una gara che da sempre è attesa dagli appassionati di motori. La suggestione dei luoghi e quella dell’evento in sé sono il punto di forza della gara”. Daniela Toscano, d’intesa con l'assessore allo sport Rossella Cosentino , ha condiviso l’ idea di una settimana di eventi candidando Erice ad ospitare alcuni degli incontri programmati. Nella duplice veste di pilota e sindaco, Francesco Stabile , primo cittadino di Valderice, ha sottolineato come “ vivo da sempre con passione questa gara e lo dimostra il fatto che dopo aver gareggiato per la prima volta due anni fa, anche quest’anno sarò sulla linea di partenza. Come amministratore credo nella funzione di volano economico per il territorio della Monte Erice per cui, nel ringraziare gli organizzatori, confermo il nostro impegno anche per i prossimi anni”.