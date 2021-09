Immigrazione clandestina, 7 arresti a Trapani

17/09/2021 11:47:00

Negli ultimi giorni sono 7 gli arresti eseguiti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani di extracomunitari giunti illegalmente sul nostro territorio o colpiti da ordini di carcerazione.



5 sono i soggetti che non hanno ottemperato a decreti di espulsione emessi da varie Prefetture d’Italia tutti tunisini sbarcati in diverse circostanze sull’isola di Pantelleria, altri due soggetti, pregiudicati, anch’essi sbarcati clandestinamente sull'isola di Pantelleria sono stati arrestati in quanto, all’ esito di accertamenti eseguiti presso il centro di permanenza per rimpatri sito in Contrada Milo, risultavano uno destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Venezia, dovendo lo stesso espiare la pena di 4anni e 3mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Padova dal 2012 al 2015, l’altro era ricercato perché gravato da ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bolzano per anni 3 e mesi 5 di reclusione per evasione, resistenza a P.U. e reati contro patrimonio commessi tra il 2014 e il 2018. Gli arrestati, al termine formalità di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, come disposto dall'Autorità Giudiziaria.