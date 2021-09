63^ Monterice, al via i marsalesi Cammarata e Giacalone entrambi su Peugeot

18/09/2021 10:00:00

E' in corso la 63^ Monte Erice, la storica cronoscalata valida come campionato italiano velocità in montagna.

Tra gli oltre 300 piloti al via di cui anche un nome noto femminile, figlia d'arte, la Marsalese Caterina Cammarata la seconda presenza per lei sui magnifici tornanti di erice. Caterina sarà al via con una vettura tutta nuova da scoprire una Peugeot 106 del Team Tilotta Racing, con obiettivo di fare esperienza e migliorare la propria prestazione.

E sarà sempre al volante di una Peugeot ma una 208 T16 R5 il pilota marsalese Beppe Giacalone alla sua quinta partecipazione alla Monterice.

Oggi sabato 18, le due manches di prove ufficiali e poi domani, domenica 19 la gara.