Secondo eDreams i turisti in provincia di Trapani sono aumentati del 373%

20/09/2021 09:00:00

Secondo eDreams, il sito di prenotazioni online, le presenze turistiche in provincia di Trapani sono aumentate del 373%.

Lo comunica, in maniera molto entusiasta, il Distretto turistico della Sicilia Occidentale. Non si capisce però il +373% rispetto a quale periodo si riferisce. In ogni caso è occasione per la presidente D'Alì per dire che è merito della campagna di comunicazione del Distretto.

"Un dato entusiasmante che pone la provincia di Trapani come una delle mete più ambite e richieste. Ho letto con attenzione le statistiche di eDreams, uno dei maggiori portali al mondo sul turismo, e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti grazie anche al nostro progetto di destinazione turistica West of Sicily". Dice la presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia d'Alì.

Per il noto portale web Trapani, infatti, segna il 373% di incremento per la stagione estiva risultando la migliore in Italia seguita da Roma +223%, Bari +255%, Napoli +274% e Milano +214%.

"Questi risultati così importanti sono il frutto anche di una strategia di promozione e comunicazione programmata e capillare, un lavoro di squadra che ha coinvolto i sindaci, che ringrazio, che hanno sottoscritto l'accordo e finanziato la campagna di marketing: loro sono stati il cuore pulsante della nostra iniziativa.

Dopo l'esperienza della candidatura di Trapani Capitale della Cultura 2021, che ha visto tutto il territorio partecipe e non solo la città, dobbiamo far tesoro di una strategia comune con diverse Amministrazioni che hanno compreso l'importanza della comunicazione integrata. Il territorio trapanese è una destinazione riconosciuta, una meta richiesta: sia in ambito nazionale, sia in quello internazionale" conclude la presidente Rosalia d'Alì.