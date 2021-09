Marsala, il consigliere comunale Ferrantelli ha vinto la sua battaglia contro il Covid 

20/09/2021 11:41:00

Pino Ferrantelli, consigliere comunale a Marsala, ha vinto la sua battaglia contro il Covid: "La vita a volte ci mette a dura prova - racconta - . Ho preso il virus del Covid in maniera abbastanza pesante. Sono finito in Ospedale in brutte condizioni, ma con l'aiuto del Buon Dio, in primis, con la scienza e con una forte volontà di farcela, questa volta possiamo raccontarla.".

"Sono ormai guarito e presto posso tornare all'affetto dei miei cari che non vedo da otto giorni - aggiunge - L'unione e la forza della famiglia mi ha alleviato tanta pena e sofferenza. Dalla mia adorata moglie, alle mie amate figlie, ai miei affettuosissimi generi, Nicola e Salvino, ai miei cari 4 gioielli di nipoti, con le loro premure e il loro amore mi hanno data tanta forza di non mollare e ritornare tra loro. Non dimentichero' mai la loro continua apprensione. Così come non potrò mai ignorare le centinaia e centinaia e centinaia di messaggi e telefonate di tantissimi amici preoccupati e premurosi di sapere il mio stato di salute. Le loro premure mi hanno commosso e mi hanno stimolato ad essere più forte di prima. Grazie, grazie, grazie di tutto cuore a tutti. Grazie Dio mio”.



E’ tornato ieri a casa Ferrantelli, dimesso dall’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, otto giorni pesanti in cui ha lottato contro una polmonite bilaterale. Vaccinato con entrambi le dosi, ha evitato che la malattia peggiorasse: “Non sono stato in Terapia Intensiva ma trattato con mascherina e saturazione. Questo credo grazie al vaccino. Assolutamente si, sono convinto che il vaccino sia davvero utile”.