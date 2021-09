21/09/2021 07:31:00

Si terranno oggi alle 15 e 30 presso la Chiesa della Madonna delle Grazie a Petrosino i funerali di Giovanni Marino. L'imprenditore, 55 anni, è morto domenica mentre era impegnato in una battuta di pesca subacquea al largo di Campobello di Mazara. Quando la famiglia non l'ha visto tornare a casa, ha allertato i soccorsi, e sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco a recuperare il suo corpo, sul quale c'erano diverse ferite, tanto che si è pensato allo scontro fortuito con qualche imbarcazione. E invece già le prime analisi del medico legale hanno chiarito che si è trattato di un malore. E' per questo che il corpo di Marino è stato restituito alla famiglia.

Oggi, dalle ore 14, il feretro si troverà presso la sua azienda la SicilAlluminio di Strasatti, a Marsala. Poi, alle 15 e 30, i funerali. "Siamo immersi in un dolore inspiegabile" dicono dipendenti e collaboratori di Marino.