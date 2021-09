21/09/2021 15:09:00

Una donna che soffre di disturbi mentali si accascia per terra mentre camminava in via Carosio, nella zona del centro storico di Trapani. Un passante prova ad aiutarla, ma lei si mostra aggressiva. Si rialza da sola e si siede al tavolino di una pizzeria di piazza Notai.

La sua aggressività aumenta a tal punto che qualcuno chiede l' intervento della polizia. Scattato l'allarme arrivano due pattuglie della Squadra volante.

La donna é aggressiva anche con gli agenti. Rompe una bottiglietta di birra e con il collo minaccia gli uomini in divisa che, però, riescono a disarmarla. Un poliziotto le siede accanto, iniziando a parlare con lei. Ora la donna non è più aggressiva. Si accende una sigaretta mentre un altro agente le porta una bottiglietta d' acqua. Nel frattempo arrivano gli operatori del 118 ma la situazione ormai è tranquilla grazie alla professionalità e all'umanità di quegli Angeli con la divisa.