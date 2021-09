21/09/2021 22:00:00

Non ha goduto dei giorni di ferie che gli spettavano, per "ragioni d'ufficio". Così il Comune di Marsala paga oltre 16 mila euro all'ex dirigente Giuseppe Fazio, andato in pensione nei mesi scorsi.

Fazio è stato dipendente comunale dal 1987 al 2021. Negli ultimi anni però non ha goduto delle ferie che per contratto gli spettavano per ragioni - si legge nella delibera - "non dipendenti dalla propria volontà e imputabili a rilevanti e indifferibili ragioni di servizio avanzate dal datore di lavoro". In questo caso il Comune.

Fazio ha maturato 36 giorni di ferie non fruite per il periodo in cui aveva la funzione di dirigente, dall'ottobre 2020 al marzo 2021. Altri 26 giorni di ferie non godute quando ricopriva il ruolo di funzionario amministrativo, dal gennaio al novembre 2016.

Per questi 62 giorni di ferie non godute Fazio ha chiesto "cash". E così arriva la liquidazione per 16.419,29 euro.