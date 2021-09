Marsala, una sistemata al cimitero. Inaugurati  nuovi giochi per bambini

21/09/2021 09:10:00

Nuove panchine, pavimentazione rifatta, illuminazione a led, sistemazione canalizzazione acque piovane. Questi i principali interventi che hanno riguardato il Cimitero urbano di Marsala, la cui delega è di competenza dell'assessore Arturo Galfano.

“Si avvia a completamento una progettualità che risale alla scorsa consiliatura, afferma lo stesso Galfano, frutto di un emendamento di 600 mila euro al Piano triennale del 2019, allora proposto dal sottoscritto assieme al presidente Sturiano, alla consigliera Genna e poi condiviso da altri consiglieri comunali. Il risultato è un deciso miglioramento del decoro del Cimitero, con opere che fanno crescere la qualità dell'accoglienza offerta ai cittadini in visita ai propri cari”.

Sono state posizionate cinquanta panchine (ed altre ancora ne verranno collocate) lungo un percorso ben definito che, a breve, diverrà il tracciato lungo cui si muoveranno le auto elettriche. Rifatta sia la pavimentazione marmorea dell'ingresso, che quella a cemento stampato in diversi settori cimiteriali. Assieme alla rinnovata illuminazione a led lungo ampi tratti di viali, gli altri interventi hanno anche riguardato la sistemazione dei canali di scolo delle acque piovane, con sostituzione delle vecchie griglie. In atto, infine, sono in corso lavori di estumulazione e rifacimento di vecchi loculi.

I nuovi giochi per bambini

E' stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova area nel parco giochi sul lungomare di Marsala. Quello del sondaggio truffa del sindaco Grillo. Ne avevamo parlato qui. Il sindaco Grillo aveva annunciato a gennaio e ripetuto nei giorni scorsi che i bambini avrebbero scelto se realizzare un nuovo parco giochi o una saletta multimediale.

I bambini hanno votato, si. Ma qualcuno aveva già scelto per loro. I bambini marsalesi infatti, non hanno mai potuto scegliere tra una saletta multimediale e un parco giochi, come dice il Sindaco Grillo. Perchè l'opzione "saletta multimediale", semplicemente, non è mai esistita. Nella scheda che i bambini hanno avuto in mano si poteva solo scegliere dove mettere il parco giochi... Altro che "partecipazione alla vita della città". Era tutto già deciso.

Il sindaco Grillo all'inaugurazione ha detto che “Questo spazio lo affidiamo a tutti i cittadini affinchè ne abbiano cura e lo preservino, offrendo così un importante insegnamento ai propri figli, qual è il rispetto dei beni comuni”.

La realizzazione del parco giochi ha visto il coinvolgimento diretto degli Assessorati di competenza diretti da Antonella Coppola (Pubblica Istruzione) e Arturo Galfano (Lavori Pubblici), ieri presenti assieme agli altri colleghi di Giunta e al consigliere Leo Orlando. L’iniziativa dedicata ai bambini, ne ha visto protagonisti alcuni durante l'inaugurazione, a cominciare dalla giovanissima promessa del tennis italiano Altea, ma anche di Ginevra e Noemi che hanno collaborato al progetto, del giovane attore Matteo.

Le istanze per il centro diurno e semiconvitto

Il settore “Servizi Sociali” del Comune di Marsala rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al servizio Centro Diurno Minori presso L'Istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato di via G. Falcone e il Semi-Convitto dell'Istituto Santa Chiara di c.da Strasatti. I minori di età compresa tra 6 e 13 anni saranno assistiti dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2021, salvo proroghe compatibilmente con le risorse in bilancio. Nel suddetto trimestre, le attività programmate sono previste per n. 20 minori per ogni Istituto e si svolgeranno da Lunedì a Venerdì, dalle ore 15 alle 19 (dalle 14 per quello di Strasatti, comprensivo del pasto). Il servizio socio – assistenziale è finalizzato a favorire la crescita e la socializzazione del minore, nonchè offrire allo stesso sostegno e supporto didattico. “L'obiettivo, sottolinea l'assessore Giuseppe D'Alessandro, è anche quello di affiancare la famiglia nella sua azione educativa eprevenire situazioni di disagio, valorizzando quindi il rapporto con la comunità locale che, in definitiva, si traduce in un accrescimento della sensibilizzazione ad una società multietnica e multiculturale, strettamente legati ai concetti di legalità e uguaglianza”. Compiti educativi che saranno svolte da personale qualificato attraverso attività ricreative, artigianali, musicali, teatrali, sportive, corsi e incontri formativi...Le famiglie interessate, in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso Pubblico - online sul sito web istituzionale alla pagina

http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31193- contenente anche lo schema di domanda, possono presentare istanza entro il prossimo 28 Settembre.