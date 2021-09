  Covid. In Sicilia ricoveri ancora in calo. Ma giovani, no-vax e negazionisti in ospedale

22/09/2021 06:00:00

Ricoveri ancora in calo in Sicilia. Il Covid continua lentamente la sua discesa anche nell’Isola, unica regione in zona gialla. La Sicilia cerca di avvicinarsi a parametri da zona bianca come tutte le altre regioni italiane. Resta, però, ancora prima per nuovi contagi giornalieri.



Situazione stabile in provincia di Trapani, con poco più di 1600 attualmente positivi. C’è da dire che, sebbene i ricoveri sono in diminuzione, la maggior parte di questi riguardano persone non vaccinate, e spesso giovani, e in gravi condizioni. Come il no-vax ricoverato a Marsala che ha rifiutato le cure perchè negazionista, fino a quando le sue condizioni non sono diventate molto critiche.

Il Covid in Sicilia

Sono 492 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 17.814 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende al 2,7% ieri era al 4,1% .

L'isola è al primo posto per i nuovi contagi giornalieri, seguita da vicino al secondo posto dalla Lombardia con 472 casi.

Gli attuali positivi sono 20.439 con un decremento di 603 casi.

I guariti sono 1.072 mentre si registrano altre 23 vittime che portano il totale dei decessi a 6.723.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 736 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 90, 6 in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 51, Catania 147, Messina 86, Siracusa 77, Ragusa 13, Trapani 40, Caltanissetta 18, Agrigento 55, Enna 5.



La situazione in provincia di Trapani

Dopo alcuni giorni in diminuzione torna ad aumentare, seppur di poco, il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 1613 le persone positive, secondo il report quotidiano comunicato dall'ASP di Trapani aggiornato al 21 settembre. I ricoverati in terapia intensiva sono 6, mentre sono scesi quelli in regime ordinario 41. Trapani rimane la città con più contagiati, seguita da Marsala, e Alcamo.

Questi i dati nel dettaglio.

Alcamo 191; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 18; Campobello di Mazara 70; Castellammare del Golfo 76 ; Castelvetrano 76; Custonaci 20; Erice 155, Favignana 17; Gibellina 2; Marsala 264; Mazara del Vallo 132; Paceco 50; Pantelleria 41; Partanna 11; Petrosino 33; Poggioreale 2; Salaparuta 3; Salemi 7; San Vito Lo Capo 22; Santa Ninfa 8; Trapani 347; Valderice 64; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1613

Deceduti in totale 393

Guariti totali 17615

Ricoverati in terapia intensiva 6

Ricoverati nei reparti ordinari 41

Tamponi molecolari 488

Tamponi ricerca antigene 149





No-vax ricoverati

C'è anche un "no vax" duro e puro tra gli ultimi ricoverati per Covid all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala. La sua storia viene raccontata a Tp24 da alcuni dei medici che lavorano nel nosocomio marsalese. L'uomo, classe '76, è stato ricoverato con sintomi gravi da Covid, ma, racconto gli operatori, ha cercato di rifiutare tutte le cure, proprio perchè negazionista. Quando poi le sue condizioni sono peggiorate, si è dovuto arrendere all'evidenza, e se l'è anche vista brutta. Adesso sembra fuori pericolo.

E' solo l'ultimo di una serie di pazienti non vaccinati ricoverati all'ospedale di Marsala, dove, ahinoi, aumentano anche i giovanissimi. In particolare c'è un ragazzo di 16 anni che è ricoverato. Questo accade perchè il coronavirus, che non trova molto campo d'azione nelle persone anziane, che sono per lo più vaccinate, colpisce le categorie più esposte, come i cinquantenni, perché meno coperte dalla vaccinazione, o anche quelle, come i giovani, che hanno più vita sociale, e quindi tendono ad abbassare la guardia rispetto al contagio.

Attualmente all'ospedale di Marsala si trovano cinque persone in terapia intensiva, più di quaranta nel reparto Covid.



Il virus in Italia

Sono 3.377 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.407. Sono invece 67 le vittime in un giorno, ieri erano state 44. Sono 4.472.447, i morti 130.421.

I dimessi e i guariti sono invece 4.401.956, con un incremento di 6.308 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 109.513, con un calo di 3.001 casi nelle ultime 24 ore.

Sono 330.275 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 122.441. Il tasso di positività è dell'1%, in calo rispetto all'1,9% di ieri.

In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia: sono 516, con un calo di 7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 38. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.937, 45 in meno di ieri.