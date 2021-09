Covid, c'è un neonato in terapia intensiva 

22/09/2021 10:51:00

Un bambino nato 15 giorni fa è stato ricoverato in Pediatria a Padova con un quadro clinico compromesso da polmonite da Covid. È il paziente più piccolo finito in terapia intensiva dall’inizio della pandemia. La madre, positiva al tampone al momento del parto, non si era vaccinata per paura di nuocere al feto. E invece è importante vaccinarsi, anche per le donne incinta, proprio per evitare problemi ai nascituri.

TERZA DOSE. Secondo il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, “faremo tutti la terza dose di vaccino Covid”. "Credo che faremo tutti la terza dose di vaccino Covid". È quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri questa mattina nel corso di una intervista a Tgcom24 a pochi giorni dall'avvio delle somministrazioni della dose di richiamo ai soggetti più fragili. Ma gli esperti sono divisi: per alcuni è troppo presto parlarne.

UNDER 30. Prosegue la campagna vaccinale in Italia. Nella fascia 20-29 anni il 71,7% ha completato il ciclo. Questo dato supera il 51% tra coloro che hanno 12-19 anni. I non vaccinati senza neanche una dose sono rispettivamente il 19 e il 33%. Intanto il bollettino del 21 settembre registra 3.377 nuovi casi su 330.275 tamponi giornalieri effettuati. La percentuale dei positivi è all'1%. In calo ricoveri ordinari e terapie intensive.