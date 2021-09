21/09/2021 16:35:00

Dopo alcuni giorni in diminuzione torna ad aumentare il numero degli attuali positivi al Covid in provincia di Trapani. Sono 1613 le persone positive, secondo il report quotidiano comunicato dall'ASP di Trapani ad oggi 21 settembre. Stabili i ricoverati in terapia intensiva, sono 4, mentre sono scesi quelli in regime ordinario 41. Trapani rimane la città con più contagiati, seguita da Marsala, e Alcamo. Questi i dati nel dettaglio.

Alcamo 191; Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 18; Campobello di Mazara 70; Castellammare del Golfo 76 ; Castelvetrano 76; Custonaci 20; Erice 155, Favignana 17; Gibellina 2; Marsala 264; Mazara del Vallo 132; Paceco 50; Pantelleria 41; Partanna 11; Petrosino 33; Poggioreale 2; Salaparuta 3; Salemi 7; San Vito Lo Capo 22; Santa Ninfa 8; Trapani 347; Valderice 64; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1613

Deceduti in totale 393

Guariti totali 17615

Ricoverati in terapia intensiva 5

Ricoverati nei reparti ordinari 41 Tamponi molecolari 488 Tamponi ricerca antigene 149