Aggredisce il padre e gli procura una frattura alla faccia e al naso dopo che si è rifiutato di dargli del denaro per l'acquisto di stupefacenti. I carabinieri di Marsala hanno arrestato un ventenne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Il giovane in forte stato di alterazione psicofisica, ha avanzato per l’ennesima volta una richiesta di soldi al padre 50enne, per l’acquisto di stupefacenti e al rifiuto del genitore lo ha aggredito violentemente causandogli una doppia frattura con prognosi di 40 giorni.

I militari, intervenuti su richiesta della vittima, sono riusciti a bloccare le violenze del figlio. Assicurate le cure del caso alla vittima, il giovane è finito in manette, e a seguito delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere Pietro Cerulli di Trapani in attesa di udienza di convalida.