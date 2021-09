La discesa del Covid in provincia di Trapani: i numeri. La Sicilia vicina alla “zona bianca”

23/09/2021 06:00:00

Circa 800 attualmente positivi in meno in una settimana. E’ la discesa del Covid in provincia di Trapani, che tra fine agosto e inizio settembre faceva registrare numeri da zona rossa.



Oggi sono circa 1400 le persone positive al Covid19 nel Trapanese. Una settimana fa invece erano oltre 2200. Il calo dei contagi si evidenzia anche nell’incidenza, cioè i nuovi casi settimanali su 100 mila abitanti, uno dei parametri che permette di tastare quasi in tempo reale l’andamento dell’epidemia. L’indice della provincia di Trapani è al 77.9, più basso rispetto alla media regionale all’84 circa. La media nazionale è del 46 invece.

Numeri che però devono essere confrontati con quello che succede negli ospedali. In provincia di Trapani un posto letto in terapia intensiva su tre è occupato. E questo dato è maggiore rispetto alla media regionale, dove invece si registra il 10% dell’occupazione in rianimazione.

La Sicilia sta continuando la discesa, e si avvicina a numeri da zona bianca. Siamo, infatti a poco sopra il 10% delle rianimazioni, e circa il 16% dei ricoveri ordinari. La soglia sotto cui scendere per la zona bianca è rispettivamente 10% e 15%.

Secondo alcune ipotesi potrebbe tornare in zona bianca dal 4 ottobre, se la riapertura delle scuole non dovesse contribuire ad un nuovo, e beffardo, aumento dei contagi.

Intanto ieri la Sicilia non è stata la prima regione per numero di nuovi positivi.



I dati siciliani

Sono 414 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 17.969 tamponi processati. L'incidenza cala al 2,3% (martedì era al 2,7%).



L'isola scende al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri, dietro al Veneto con 509 casi e Lombardia con 450.

Gli attuali positivi sono 19.233 con un decremento di 1206 casi. I guariti sono 1.602 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.741.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 696 i ricoverati, 40 in meno mentre in terapia intensiva sono 92, 2 in più rispetto a martedì.

Nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 77 nuovi contagi, Catania 113, Messina 11, Siracusa 90, Ragusa 41, Trapani 26, Caltanissetta 11, Agrigento 29, Enna 16.



La situazione in provincia di Trapani

Netto calo degli attuali positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 1411 i contagiati secondo quanto riportato dal report dell'Asp, ieri erano 1613. Si registrano però due nuove vittime che salgono dall'inizio della pandemia a 395.

Sono 17849 i guariti, 234 in più rispetto a ieri. Risulta stabile il numero delle persone ricoverati in terapia intensiva, sono 6, mentre scende di due unità quello delle persone nei reparti ordinari, ora 38. Tra le città Trapani ha 318 positivi, è la città con più contagiati, seguita da Marsala 192, e Alcamo 192.

Questi i dati nel dettaglio. Tra parentesi il dato di ieri martedì 21 settembre.

Alcamo 182 (-9); Buseto Palizzolo 4; Calatafimi-Segesta 15; Campobello di Mazara 68; Castellammare del Golfo 56 (-20) ; Castelvetrano 72; Custonaci 16; Erice 137 (-18), Favignana 16; Gibellina 2; Marsala 192 (-72); Mazara del Vallo 115 (-17); Paceco 39 (-11); Pantelleria 32 (-9); Partanna 11; Petrosino 30; Poggioreale 2; Salaparuta 2; Salemi 7; San Vito Lo Capo 19; Santa Ninfa 8; Trapani 318 (-29); Valderice 68; Vita 0.

Totale casi attuali positivi: 1411 (-202)

Deceduti in totale 395 (+2)

Guariti totali 17849 (+234)

Ricoverati in terapia intensiva 6

Ricoverati nei reparti ordinari 38 (-2)

Tamponi molecolari 435

Tamponi ricerca antigene 153

Il virus in Italia

Sono 3.970 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.377.

Sono invece 67 le vittime in un giorno, lo stesso numero di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.645.853, i morti 130.488. I dimessi e i guariti sono invece 4.408.806, con un incremento di 6.850 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 106.559, con un calo di 2.954 nelle ultime 24 ore.

Effettuati 292.872 tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 330.275. Il tasso di positività è dell'1,4%, in lieve crescita rispetto all'1% di ieri.

In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 516, con un calo di 3 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.796, 141 in meno.