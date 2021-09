Prestigioso riconoscimento internazionale per il medico marsalese Anna Maria Ierardi 

23/09/2021 20:42:00

Prestigioso riconoscimento per Anna Maria Ierardi. Le è stato attribuito, infatti, il Premio CVIR 2021 per l’ "articolo più citato". Ierardi, originaria di Marsala, è medico radiologo, referente di radiologia interventistica presso il Policlinico di Milano.

Il Premio CVIR è attribuito dalla Rivista Europea di Radiologia Cardiovascolare ed Interventistica, “CVIR”, il giornale ufficiale della Società Europea di Radiologia Cardiovascolare ed Interventistica (CIRSE).

Fondata nel 1978 dai Prof. Herbert L. Abrams e Eberhard Zeitler, CVIR è la più antica delle riviste tuttora pubblicate nel campo della Radiologia Cardiovascolare ed Interventistica.

A causa del continuo aumento dell’afflusso di articoli qualificati, proposti da studiosi autorevoli e riconosciuti e del conseguente interesse suscitato, la rivista introdusse nel 1997 la “Editors’ Medal” e nel 2012 i “CVIR Awards” o “Premio CVIR”.

I premi vengono attribuiti sulla base di parametri oggettivi, noti a tutti e verificabili, e vengono assegnati annualmente nel corso di un apposito meeting.

Quest’anno sono stati premiati due “Articoli più citati”, uno di essi "How to Handle a COVID-19 Patient in the Angiographic Suite" vede come prima firmataria la studiosa marsalese, Dott.ssa Anna Maria Ierardi, del Reparto di Radiologia del Policlinico di Milano (Direttore Prof. Gianpaolo Carrafiello), dove è referente di Radiologia Interventistica. A lei è aggiudicato il Premio.

Anna Maria Ierardi ha eseguito come primo operatore 22.000 procedure di Radiologia Interventistica sia vascolare che extravascolare. E’ autrice di oltre 200 articoli su riviste internazionali indicizzate su PubMed e di circa 12 capitoli di libri superspecialistici nel settore della Radiologia Diagnostica ed Interventistica.

E' stata relatrice, su invito, ad oltre 130 relazioni in Congressi Nazionali ed Internazionali, membro di Società Italiane ed Europee (SIRM, ESR, CIRSE, ESER, EVTM), ed è Consigliere della Sezione di Radiologia di Urgenza ed Emergenza della SIRM.

E’ componente dell’Editorial Board di importanti riviste (Annals of Gastroenterology, Gland Surgery, World Journal of Vascular Surgery ed è rewiewer di numerose riviste (European Radiology, Experimental European Radiology, CVIR, BJR, ecc.